Covid, nuovi casi. Scende l’indice Rt

C’è un nuovo caso di positività al covid-19 in Umbria. Si tratta della moglie del 60enne di Trevi ricoverato di recente all’ospedale di Perugia, nel reparto di malattie infettive: la donna era stata sottoposta nei giorni scorsi a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Foligno diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli.

Salgono i positivi

Il tampone era stato disposto dal dipartimento di prevenzione – servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2: condotta un’approfondita indagine epidemiologica tracciando i contatti dell’uomo, rientrato nella penisola dopo un viaggio all’estero. Per lei, asintomatica, è scattato l’isolamento domiciliare. A questo se ne aggiunge un secondo proveniente da fuori regione.

L’andamento settimanale

Nel corso dell’ultima settimana – dal 10 al 17 luglio – i casi totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono passati da 1.448 a 1.454 (+6), mentre gli attuali positivi passano da 13 a 17 (+4). Aumentano anche le guarigioni (da 1.355 a 1.357) e i pazienti ricoverati (da 4 a 6, nessuno è in terapia intensiva). Invariato il numero dei decessi (80). I tamponi effettuati sono ora 110.114 (+5.686 rispetto a venerdì scorso).

L’aggiornamento dell’indice Rt

Venerdì pomeriggio è stato pubblicato l’aggiornamento del report di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità per il periodo 6-12 luglio. Per l’Umbria si registra una diminuzione dell’indice Rt rispetto al vallore della scorsa settimana: 0.39 con incidenza 0.34 per 100.000 abitanti. «Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia – si legge – rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100.000(in lieve aumento). A livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto superiore di sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale = 1.01, sebbene sia inferiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza minore. Questo indica che la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane».