Covid Umbria, tre positivi in più in provincia di Perugia

Tre nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.36 di martedì 21 luglio. I nuovi casi sono stati registrati nei territori comunali di Perugia (2) e Castel Ritaldi (1). Il totale dei casi emersi dall’inizio dell’emergenza sul territorio umbro, numero che comprende anche guarigioni e decessi, sale così a 1.459. Gli attuali positivi sono 19.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il quadro

Salgono a 1.360 le guarigioni: una in più rispetto alle 24 ore precedenti e relativa al territorio comunale di Terni che passa così da 7 a 6 attuali positivi. Gli altri comuni con persone attualmente positive al Covid-19 sono Perugia (4), Trevi (2), Castel Ritaldi (2), Orvieto (1), Ficulle (1), Città di Castello (1) e 2 positivi residenti fuori regione.

Isolamenti e tamponi

Fermi sempre ad 80 i decessi con Covid-19 mentre salgono a 324 le persone in isolamento, positive e non, con un +52 rispetto a lunedì, legato alle nuove positività riscontrate. Del tutto stabili i ricoveri, 6 in tutto suddivisi fra l’ospedale di Terni (4) e quello di Perugia (2). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.118 tamponi per un totale dall’inizio dell’emergenza che sale così a 113.086 test.