Alla guida dopo aver assunto droga: denuncia

Si è inventato una serie di scuse per cercare di giustificare ai carabinieri della Compagnia di Assisi che lo avevano bloccato. Per un 45enne di Bettona i guai erano appena iniziati: l’uomo è stato bloccato in orario notturna mentre era alla guida della propria auto e ben presto i militari si sono resi conto che qualcosa non andava. Scattata la denuncia per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

Ritiro patente

L’uomo si è mostrato subito nervoso alla richiesta del motivo per lo spostamento e i carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi agli esami per verificare se avesse assunto droga prima di mettersi al voltante. In risposta c’è stato un secco rifiuto. Per lui c’è la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.