Covid, zero nuovi casi. Tre guarigioni a Terni

Si torna ad una giornata – l’aggiornamento è alle ore 12.49 di giovedì 11 giugno – senza nuovi casi di Covid-19 in Umbria, dopo che nei tre precedenti erano state cinque le positività riscontrate. Il totale resta così di 1.436 dall’inizio dell’emergenza (numero comprensivo di guarigioni e decessi). nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 868 tamponi per un totale di 79.234 test.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Tre guarigioni a Terni

Gli attuali positivi in Umbria scendono così da 36 a 34. In ragione di 3 guarigioni, tutte riscontrate sul territorio comunale di Terni, ma anche per il fatto che un paziente di Città di Castello, negativizzato e considerato ‘guarito’ nei giorni scorsi, è stato sottoposto a tampone che ha dato nuovamente esito positivo. Non cresce così, nel tifernate, il numero dei casi di Covid dall’inizio (120) ma cambia il numero degli attuali (6 con un +1) e quindi dei guariti (100 con un -1).

Tornano a scendere i ricoveri e gli isolamenti

I ricoveri attuali scendono di 3 unità – altrettante dimissioni dall’ospedale di Pantalla – e sono attualmente 12. Di questi, 2 (1 a Terni ed 1 a Perugia) sono in terapia intensiva. Diminuiscono anche le persone – positive e non – in isolamento: 8 in meno (attualmente 268) rispetto alle 24 ore precedenti. Non cambia il dato complessivo del decessi in Umbria legati all’epidemia: sono 76.

Città di Castello, il sindaco fa il punto

Così il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta: «Il consueto aggiornamento parla di un nuovo positivo e il totale è di 4 persone. Ci sono state due guarigioni e due nuove positività. Sono asintomatici e per gli esperti sembra che le positività non siano recentissime. È probabile che siano emerse adesso ma siano pregresse. Le evenienze sono molto molto piccole e la ricerca epidemiologica ha già dato esito negativo. Anche se le certezze in questa materia sono poche, non ci sono collegamenti con i nuovi focolai. Il trend è positivo e speriamo che anche i due nuovi positivi guariscano presto. Va detto, rispettando la privacy, che gli altri due positivi non recenti sono in isolamento domiciliare da molto tempo. La situazione per ora dal punto di vista medico non desta preoccupazione. Possiamo essere abbastanza tranquilli».

