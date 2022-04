Ospedale Terni, atto minoranze approvato. Maggioranza si spacca

Diciannove favorevoli, un contrario e sette astensioni. Con Forza Italia e Lega – ma qualcuno è uscito – astenuti e FdI che si accoda alla minoranza e consente il via libera. D’altronde non è una novità che FdI spinga per un cambio di passo sulla sanità, anche a livello regionale: doppia votazione favorevole lunedì pomeriggio in consiglio comunale per l’atto a firma delle minoranze sull’ospedale di Terni. Quasi tre ore di confronto, una lunga sospensione e semaforo verde.

L’atto ha preso spunto dalla classifica di Newsweek sulla qualità dei servizi: «L’ospedale di Terni tra i peggiori di quelli presi in considerazione alla 106° posizione su 112, mentre l’azienda ospedaliera di Perugia si trova si trova al 48° posto, ben 58 posizioni davanti», con input per impegnarsi «a promuovere presso la giunta regionale e la presidente della Regione la necessità di un cambio radicale nella gestione dell’azienda ospedaliera, anche relativamente alle cariche apicali, dettata dall’evidenza che ad oggi non vi è stata una risposta concreta sulle problematiche più volte segnalate, anche dalle single sindacali, e non è stato ancora presentato un cronoprogramma dettagliato del nuovo ospedale di Terni». Tra i più attivi nell’argomentare in merito al documento i consiglieri Claudio Fiorelli (M5S) e Sergio Armillei (Lega), coloro che giocoforza – ci lavorano – conoscono meglio la situazione del Santa Maria: «Nel 2020 Terni era 86° e Perugia 85°, bisogna vedere anche il trend per capire bene. Perugia sotto periodo Covid è migliorato, noi ‘affoghiamo’ e continuamo a farlo», ha evidenziato il primo. «Non disconosco le difficoltà della sanità ternana, ma non posso essere d’accordo con l’atto. Sono dati non realistici quelli di Newsweek», la replica del secondo. A chiedere la sospensione – sarà di oltre trenta minuti – per parlarne in maggioranza è stata Patrizia Braghiroli di FdI. «Assurdo – l’intervento di Valdimiro Orsini – che si chieda la testa del direttore generale dell’ospedale, la difficoltà c’è per tutti. Allora bisogna farlo anche con la Usl Umbria 2. Questo è un atto ‘aggressivo’». Intanto si resta in attesa della presenza dell’assessore regionale Luca Coletto in II commissione consiliare.

Man mano sono intervenuti altri consiglieri di minoranza (Alessandro Gentiletti di Senso Civico, Federico Pasculli, Valentina Pococacio e Comunardo Tobia del M5S, Francesco Filipponi del Pd) e maggioranza, come Federico Brizi della Lega, Michele Rossi di Terni Civica, Rita Pepegna e Monia Santini di FdI: «La sanità e l’ospedale non funzionano qui, non sul territorio regionale», l’input di quest’ultima nel parlare dei problemi del Santa Maria e della necessità di far fronte unico. Rossi vota a favore, FI si astiene per bocca di Francesco Maria Ferranti e il capogruppo leghista segue: «Si chiede la rimozione dei vertici sulla base di dati che di scientifico hanno poco». Alla fine i favorevoli saranno diciannove e c’è il semaforo verde: «Il consiglio comunale della città di Terni, con un atto politicamente coraggioso, oggi ha dato voce alle istanze del territorio sulla sanità. Un atto, quello che è stato approvato a larga maggioranza, che chiede un rinnovo radicale ai vertici dell’azienda ospedaliera locale e impegna il sindaco a farsi portavoce, in ogni sede, di questa volontà politica della nostra città e a battersi in Regione per ottenere questo risultato», il commento di Gentiletti.