Da ‘Ameria Radio’ un omaggio alla grande Renata Tebaldi

In collaborazione con la ‘Fondazione Renata Tebaldi’ di San Marino, la webradio ‘Ameria Radio’, all’interno della rubrica ‘Tutto nel mondo è burla’ incentrata sull’opera lirica, offre agli ascoltatori un evento celebrativo di una delle più grandi personalità della lirica di ogni tempo, Renata Tebaldi. Titolo della trasmissione: ‘Renata Tebaldi… storia di una diva’.

I contenuti

L’evento sarà suddiviso in due puntate, il 30 aprile e il 23 maggio, e potrebbe quasi definirsi ‘prologo’ ai festeggiamenti per il centenario della nascita del soprano, nel 1922. Sarà un excursus a ritroso, attraverso la sfolgorante carriera della Tebaldi, dal 1976, anno in cui si chiude il suo ‘viaggio’ nel belcanto, su, su fino ai suoi esordi giovanili. La parte più significativa delle due trasmissioni prevederà l’ascolto di arie d’opera e non, anche inedite, tratte dal repertorio tebaldiano.

Chi ci sarà

Accanto ai consueti conduttori di Ameriaradio, Paolo Pellegrini, Massimiliano Samsa e Valerio Lopane, la prima puntata del 30 aprile conta come ospiti: Roberta Pedrotti, giornalista e direttice della testata on line ‘L’Ape musicale’, Fiorenza Cedolins, soprano, docente e organizzatrice di concorsi, Barbara Andreini, coordinatrice artistica della ‘Fondazione Renata Tebaldi’.