Da Arrone agli Usa: il Frantoio Bartolini di nuovo protagonista

Pubbliredazionale

Promuovere il Made in Italy – in questo caso possiamo dire il Made in Umbria – negli Stati Uniti e creare nuove reti e nuovi contatti con i diversi importatori. Protagonista, per il terzo anno, della lunga trasferta, prima a San Francisco e poi a New York, il Frantoio Bartolini. «Il nostro viaggio – racconta Ulderico Bartolini – è partito il 18 giugno dall’Italfoods a San Francisco, in cui abbiamo avuto l’occasione di esporre i nostri prodotti, organizzare degustazioni e incontrare molte persone provenienti da ogni parte del mondo e rafforzare il messaggio del mangiar bene e della sana alimentazione made in Italy. Non si tratta solo di promuovere l’aspetto alimentare, ma anche l’ambiente e tutto ciò che siamo in grado di offrire nel nostro territorio. Successivamente dal 23 giugno ci siamo spostati a New York, al Summer Fancy Food, una delle più importanti fiere alimentari del mondo con più di 300 stand italiani. Anche lì abbiamo avuto modo di far conoscere i nostri prodotti come la pasta, il tartufo e ovviamente l’olio, mostrarne l’importanza e tutto il lavoro e la storia che c’è dietro. Abbiamo, inoltre, avuto modo di prendere contatti con importatori che voglio anche venire in Umbria per conoscere da vicino le nostre eccellenze. L’appuntamento ha visto, anche quest’anno, il coinvolgimento di Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, che ha sottolineato l’importanza del made in Italy. Un’esperienza sempre emozionante».

LA FOTOGALLERY