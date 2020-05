Da Boccia apertura parziale all’Umbria

di P.C.

Prima dell’esposizione formale, c’era stata una chiacchierata informale, per quanto possa essere informale una chiacchierata fra un ministro e un presidente di Regione, per illustrare i dettagli della ‘via umbra’ alla fase due, con riaperture progressive, come pure aveva ipotizzato il governo, ma anticipando alcuni settori e dando spazio ad altri che nel Dpcm nemmeno erano contemplti. E già da quella fugace conversazione si era capito che Francesco Boccia aveva apprezzato la pacatezza con cui Donatella Tesei aveva chiesto senza pretendere, sottoponendo problemi e ipotizzando strade alternative ma pur sempre seguendo la via istituzionale, anziché quella degli slogan urlati, in questo contraddicendo anche lo stile del suo mentore Salvini e di molti dei suoi colleghi governatori leghisti.

SPECIALE CORONAVIRUS

Ok alla differenziazione, ma non prima del 18

Boccia aveva già anticipato che una differenziazione nelle tempistiche delle riaperture delle attività commerciali nella fase due. Nella videoconferenza con le regioni si è spinto oltre, dicendo che quello dell’Umbria è un buon piano. E in generale ha confermato che «il 95% delle ordinanze regionali è compatibile con il Dpcm», di fatto lasciando intuire che solo la Calabria si sta mettendo ‘in quarantena’ da sola. Niente da fare invece sui tempi: differenziazione sarà, ma solo dopo il 18 maggio e comunque sulla base dei dati di contagio che arriveranno fino a quella data. Questo significa che le toelettature degli animali domestici e quelle degli esseri umani (con barbieri e parrucchieri) – le cui aperture erano previste nel piano per il 4 e per l’undici maggio – dovranno attendere perlomeno altre due settimane.

Calabria ‘diffidata’

Intanto, parlando al Tg1, il ministro per gli affari regionali ha confermato che l’ordinanza della Regione Calabria, emanata dalla governatrice Jole Santelli (FI), sarà contestata formalmente: «Se non dovesse essere ritirata l’ordinanza sarà impugnata».