Da Gubbio a Rimini per rapinare studenti Erasmus: 23enne finisce in carcere

Da Gubbio, dove era agli arresti domiciliari, a Rimini, luogo di aggressione a danno di alcuni studenti Erasmus. Protagonista della vicenda un 23enne, ora finito in carcere dopo l’intervento della polizia di Stato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle una.

Arrestato

Vittime dell’aggressione in centro un gruppo di quattro studenti Erasmus. Due i giovani identificati dalla squadra Mobile della città romagnola: uno è l’autore materiale, l’altro ha partecipato al raid: sono entrati in azione all’altezza di un bar del centro e ad una studentessa è stata strappata la catenina d’oro. Le testimonianze e la videosorveglianza hanno consentito di risalire al 23enne, già fermato lo scorso aprile per un reato simile: ora si trova in carcere a Perugia, mentre per l’altro ragazzo coinvolto c’è l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.