Da movida a far west: disordine e violenza nei bar a Marsciano

Arredi danneggiati, minacce al titolare, violenza su un avventore. Urla, rissa e una bottiglia in testa al proprietario. Questa, come ricostruito da Luigi Foglietti su Il Messaggero, la conta dei danni nella notte tra venerdì e sabato in due bar di Marsciano.

I fatti

Protagonisti sono due uomini stranieri. Il primo è entrato intorno alle 23 in un locale e ha iniziato a danneggiare gli arredi. Al suo ingresso sarebbe stato ubriaco, ha minacciato il titolare che aveva risposto verbalmente a quanto stava accadendo e ha poi colpito un avventore prima che gli uomini dell’Arma lo immobilizzassero e prendessero in custodia. Mezz’ora più tardi, in un altro bar che si preparava alla chiusura, il secondo giovane ha spaventato i presenti con urla e atteggiamenti violenti. Poi ha colpito in testa con una bottiglia il titolare che cercava di riportarlo alla calma e si è guadagnato una ferita lacero contusa. A fermare anche questa situazione è stata una pattuglia di carabinieri comandata dal luogotenente Franco Riganelli. Nei locali e per le vie del centro c’era ancora tanta gente e per fortuna gli eventi non sono degenerati in qualcosa di ben più grave.