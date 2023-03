Da Nocera Umbra al serale di ‘Amici’: Aaron sogna in grande

di G.R.

L’Umbria è ancora in classe ad ‘Amici’. Dopo il ‘noce moscata gate’ che ha portato all’eliminazione di Valeria Mancini, Aaron porta alto il nome della nostra regione e di Nocera Umbra nello specifico ottenendo il pass per il serale.

Aaron

Edoardo Boari, nato il 20 settembre 2005, approda nel talent di Canale 5 da Nocera Umbra. Fin da giovane è attratto dalla musica, la danza hip hop e urban prima seguita poi dalla scrittura e dal canto delle canzoni. A spingerlo ad andare avanti, come ha dichiarato più volte lui, è stata la volontà di ripagare gli sforzi fatti dai suoi genitori per sostenerlo. Ad ‘Amici’ fa parte della squadra di Rudy Zerbi. Ha ottenuto apprezzamenti e successi, la sua canzone che è andata meglio è Universale.

Il serale

Domenica la produzione di ‘Amici’ ha revocato tutte le maglie del serale chiedendo ai ragazzi di esibirsi nuovamente per prendere una nuova decisione. Aaron non ha deluso le aspettative e al secondo turno è stato promosso, con il prerequisito di una media almeno di 8 con i voti dei vari insegnanti, esibendosi con l’inedito ‘Mi prenderò cura di te’ e ‘Sei nell’anima’ di Gianna Nannini. Sabato 18 marzo partirà il serale e sappiamo già che questo giovane cantante dai capelli biondi lunghi, naturali doti nello stare sul palco e voce graffiata avrà grande sostegno in Umbria.