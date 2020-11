Da oggi essere positivi è una colpa in Umbria (e costa pure 100 euro)

Sei positivo? Peggio per te. Anziché ringraziare una persona che, a sue spese e autonomamente, si sia sottoposta a un test presso un laboratorio privato individuando e sottoponendo all’attenzione delle autorità sanitarie una positività sfuggita ai sistemi di tracciamento, la Regione Umbria la obbliga a sottoporsi ad un esame obbligatorio a pagamento, dando ai laboratori privati fin qui cooptati l’onere di supervisionare le operazioni.

IL DGR DELLA REGIONE UMBRIA

La ratio del provvedimento

Spieghiamola meglio: fino a quando il ministero della salute non indicherà ufficialmente che un caso confermato possa essere definito tale non solo dal tampone molecolare ma anche sulla base del solo test antigenico rapido positivo, ogniqualvolta uno di questi test rapidi dovesse essere positivo presso un laboratorio privato dovrà essere confermato da un test molecolare. Si dirà: nulla di nuovo. Era già così, ma il test veniva deciso, gestito e programmato dall’Usl di competenza. La novità, adesso, è che il tampone molecolare dovrà essere rifatto in loco, durante la stessa seduta di prelievo, a carico della persona positiva al primo test. Dovrà quindi essere lo stesso cittadino che, malauguratamente, dovesse risultare positivo, a doversi pagare il tampone molecolare. Con costi che vanno dai 50 ai 100 euro. Questa la cosa che ha destato sconcerto.

I COSTI DEI TAMPONI PRIVATI SOTTO ACCUSA A PERUGIA

Cosa c’è dietro

A leggere il Corriere dell’Umbria, che ha pubblicato la notizia sul giornale di domenica, la decisione sarebbe stata adottata per disincentivare il ricorso massivo ai test sierologici o antigenici che non sono test diagnostici e che invece molti utenti continuano a considerare tali per motivazioni ‘psicologiche’; per togliersi il pensiero della positività, facendo cadere poi (fino allo scorso 25 novembre, data dell’emanazione della deliberazione di giunta regionale).

I confini di un obbligo

Ci si può rifiutare? A leggere il documento, in teoria, no. Anche se poi, in pratica, qualcuno dovrebbe spiegarci in che modo si possa effettuare un tampone orofaringeo ad una persona non consenziente, a meno di non ricorrere ad un TSO. Fra l’altro, si legge, sono i laboratori e i punti prelievo a dover garantire il rigoroso rispetto di tale prescrizione, oltre a dover comunicare obbligatoriamente i risultati al sistema di biosorveglianza regionale. In caso contrario, scatterà un procedimento di diffida.