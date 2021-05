Da Spoleto a Perugia per spacciare: arrestato

Un 25enne del Gambia, formalmente residente nel Foggiano ma domiciliato a Spoleto presso una cooperativa sociale, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante nella serata di martedì dai carabinieri del Nor di Perugia.

Perquisito e arrestato

Il giovane era stato segnalato da alcuni cittadini in piazza San Francesco, per via del suo atteggiamento sospetto fatto di presunte cessioni di droga ad alcuni acquirenti. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma lo hanno controllato e perquisito, trovandogli addosso una dose di hashish, otto di marijuana, due telefoni cellulari e 60 euro in contanti. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale che ha disposto nei confronti del 25enne il divieto di dimora a Perugia.