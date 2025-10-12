La nuova stagione de Il Collegio sta per tornare su Rai 2 e, quest’anno, ci sarà anche un po’ di Terni tra i banchi. Tra i protagonisti della nona edizione del reality – ambientato per questa stagione nel 1990 – c’è infatti la 15enne Romana Petrucci, studentessa ternana con una personalità decisa e autentica. Il programma prenderà il via il 23 ottobre in prima serata su Rai 2, mentre il 2 e il 9 ottobre sono già usciti su RaiPlay i provini e le ‘backstories’ che raccontano in anteprima i nuovi collegiali.

Romana si descrive come una ragazza matura per la sua età, riflessiva ma anche un po’ fragile, con una grande passione per la lettura e la scrittura. Frequenta il liceo scientifico e, oltre ai libri, ha un amore altrettanto forte: la Ternana calcio. Nella sua presentazione video ha voluto subito mostrare la sciarpa rossoverde e intonare un coro da stadio: «’Forza Fere alè, non mollare perché, c’è la Nord che canta per te’. Da quest’anno – racconta – è iniziato questo amore infinito per la squadra della mia città che è la Ternana. Più che della squadra mi sono innamorata degli ultras, perché quando entri lì non sei giudicato: puoi essere chi vuoi, a tutti interessa solo il calore della curva».

Con un accento deciso e un sorriso sincero, Romana si presenta come una ragazza fuori dagli schemi: «Tutti quando sentono il mio accento mi definiscono una camionista, però comunque risulto simpatica. Mi sento molto diversa da questa generazione perché si basa principalmente sull’apparenza, sul piacere agli altri e spesso il piacere agli altri implica il non piacere a se stessi. Onestamente, io mi voglio piacere: quindi va bene così». Una giovane ternana pronta a portare la sua grinta e la sua genuinità nel collegio televisivo più famoso d’Italia.