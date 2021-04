Dal 1° maggio via libera al pubblico negli stadi in zona gialla

Novità in arrivo anche per il calcio nel mese di maggio con il migliorare della situazione epidemiologica. A lanciare la novità nel tardo pomeriggio di venerdì è La Gazzetta dello Sport: c’è il via libera – se ne era parlato già nella giornata di giovedì – per il rientro del pubblico negli stadi nelle regioni che saranno in zona gialla. Si parla di un massimo di 1.000 posti per gli impianti all’aperto e 500 nei palazzetti al chiuso per gli eventi di rilevanza nazionale, mentre le strutture più piccole potranno ammettere persone fino al 25% della capienza. Coinvolte in questo caso anche Ternana, Perugia e Gubbio: i rossoverdi chiuderanno il campionato il 2 sera contro la Juve Stabia al Liberati e successivamente ci sarà con certezza una gara interna – tre le squadre protagoniste – per la supercoppa. Il Grifo è in ballo per la promozione e comunque, in caso di rimonta non completata sul Padova, disputerà i playoff. Infine i rossoblù che, sempre domenica 2 maggio, ospiteranno il Fano al ‘Barbetti’.

