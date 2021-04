Serie C, slitta chiusura: ultima giornata il 2 maggio

Il campionato di serie C 2020-2021 vivrà l’ultima giornata il 2 maggio e non più il 25 aprile. La decisione, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata giovedì in seguito alla riunione online del consiglio direttivo di Lega Pro.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME GIORNATE

Le modifiche ed i playoff

In sostanza il turno infrasettimanale passa dal 14 al 18 aprile, la penultima giornata al 25 aprile e chiusura al 2 maggio, il tutto per liberare slot per il recupero delle gare rinviate per via dei guai causati dal Covid-19. «Abbiamo condotto un campionato – le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale. Attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei playoff e playout che, per la complessità e le caratteristiche proprie del nostro campionato, richiede una attenzione ancora maggiore. La governeremo insieme ai club, sapendo che dobbiamo essere in grado di camminare guardando a vista, attitudine con cui abbiamo imparato a misurarci durante la pandemia». Playoff che potrebbero coinvolgere Perugia e Gubbio, mentre la Ternana giocherà la supercoppa – salvo stop – con le vincitrici degli altri raggruppamenti.

PERUGIA, ADDIO AL PRIMO POSTO DOPO L’1-1 DI FERMO

Giovanili

Focus anche sui settori giovanili, fermi ormai da oltre un anno: «Me ne rammarico, la sospensione è una grave perdita per i più giovani. Come Lega avevamo già evidenziato alla Figc ed al Sg le difficoltà per i nostri club nel ricominciare i campionati giovanili in questa stagione. Tali difficoltà derivano principalmente dall’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e dagli ingenti costi derivanti del rigoroso rispetto del protocollo sanitario. Cionondimeno, subito dopo le festività pasquali, sarà mia premura raccogliere le indicazioni dei presidenti dei nostri club – termina Ghirelli – in ordine ad una eventuale ripartenza del campionato Under 17».

La Ternana e De Sanctis

Intanto sponda Ternana, tra la voglia di festeggiare dei tifosi e l’occhio del Viminale sulla promozione aritmetica dei rossoverdi in arrivo sabato, spunta un interessamento per Morgan De Sanctis: l’attuale responsabile di Primavera, under 18 e 17 della Roma – a riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, in tanti hanno pensato ad un classico pesce d’aprile – sarebbe nel mirino di via della Bardesca per rinforzare l’organigramma dirigenziale in vista dell’atteso ritorno in serie B. L’ex portiere giallorosso è in scadenza di contratto.