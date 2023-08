Dagli Usa a Perugia con 28 mila euro in contanti nel bagaglio a mano: turista multato

Presentarsi con oltre 28 mila euro nel bagaglio a mano. Difficilmente un gesto del genere passa inosservato e per un turista americano sbarcato a Perugia è arrivata la sanzione amministrativa: ci hanno pensato i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli a bloccarlo.

Il fatto

L’uomo è sbarcato domenica con un aereo-taxi proveniente dal New Jersey. Aveva un bel po’ di banconote in euro e dollari per oltre 28 mila euro. Tutto non dichiarato al momento dell’arrivo: «Lo statunitense si è avvalso dell’istituto della oblazione – spiega Adm – con il pagamento immediato di una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10 mila euro: nella fattispecie il turista ha versato la somma di 2.714 euro».