Danni da maltempo, nasce comitato civico

Nasce un comitato civico dopo i pesanti danni causati dal maltepo fra i comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Acquasparta ma pure Amelia, Guardea, Massa Martana e Todi. Domenica pomeriggio a Castel dell’Aquila (Montecastrilli) una cinquantian di persone fra artigiani, imprenditori, agricoltori e residenti della zona si sono ritrovati per fare il punto e decidere i passi da compiere.

MALTEMPO, DANNI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Gli obiettivi

La decisione è stata appunto quella di dare vita ad un comitato che, facedo valere le istanze di chi è rimasto danneggiato dalla furia del meteo, possa partecipare ai prossimi tavoli istituzionali con un proprio rappresentante. Ciascun cittadino ora effettuerà una stima dei danni subiti per giungere ad un conto complessivo il più possibile preciso: la necessità è quella di poter contare sul sostegno delle amministrazioni locali – dai Comuni alla Regione – per poter avviare quegli interventi e superare una fase critica, immediatamente successiva ai giorni peggiori dell’emergenza Covid. All’incontro sono intervenuti anche esponenti del mondo politico, come Emanuele Capradossi e Maria Augusta Mancini (consiglieri comunali a Montecastrilli) e Daniele Marcelli (consigliere ad Avigliano Umbro).