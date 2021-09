Qualcosa è andato storto ed è rimasto appeso a circa sei metri di altezza. Per questo motivo un deltaplanista è stato soccorso e recuperato nel pomeriggio di sabato nella zona di decollo ovest sul monte Cucco: in azione sono entrati i vigili del fuoco con tecniche Saf (speleo alpino fluviali) e scala, il Sasu e gli operatori sanitari del 118. La persona coinvolta non è rimasta ferita.

