Incidente a Deruta, coinvolta famiglia: feriti anche due bimbi

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì non lontano dalla E45, nel territorio comunale di Deruta. L’impatto ha coinvolto una sola auto con all’interno una famiglia: madre, padre e due bimbi rispettivamente di uno e tre anni. Ci sono feriti ed una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso: si tratta dell’uomo (un 51enne che ha riportato la frattura di un arto), mentre fortunatamente da quanto si apprende i piccoli stanno bene e le loro condizioni non destano preoccupazione. Nessuno è grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Todi.

