Deruta, morto folgorato: mercoledì i funerali di Nicola Sisani

Si svolgeranno mercoledì 21 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Angelo di Celle, a Deruta, i funerali di Nicola Sisani, il 41enne morto folgorato mentre potava un ulivo lo scorso 10 aprile.

Non ci sarà camera ardente

Dopo le opportune indagini, il corpo è stato messo nuovamente a disposizione della famiglia. Arriverà quello stesso giorno direttamente dal Santa Maria della Misericordia, intorno alle 14, poi il rito funebre, che si cele

Lo strazio della famiglia

Sul manifesto funebre citati la mamma Lucia, il padre Claudio, la sorella Arianna, la compagna Pamela, i suoi amati figli Pietro e Lorenzo, i parenti e amici tutti.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne stava manovrando un mezzo con cui teneva in alto un cestello, all’interno del quale c’era il padre. Durante le manovre, il mezzo è venuto a contatto con i cavi dell’alta tensione: la scarica elettrica si è propagata lungo le parti metalliche della piattaforma, colpendolo. Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. È morto quasi sul colpo.

La tragedia dieci giorni fa