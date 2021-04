Muore folgorato davanti al padre durante la potatura: Deruta piange Nicola

Tragedia nella prima serata di sabato – poco dopo le ore 19 – a Deruta (Perugia). Un uomo di 42 anni – Nicola Sisani – è morto folgorato mentre stava eseguendo alcune operazioni di potatura insieme al padre.

Come è morto Nicola

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne stava manovrando un mezzo con cui teneva in alto un cestello, all’interno del quale c’era il padre. Durante le manovre, il mezzo è venuto a contatto con i cavi dell’alta tensione: la scarica elettrica si è propagata lungo le parti metalliche della piattaforma, colpendolo. Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. È morto quasi sul colpo.

I soccorsi

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia ed i carabinieri della Compagnia di Todi che indagano sull’accaduto, per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. I tentativi di rianimare il 42enne mediante massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, da parte dei vigili del fuoco e del 118 che si sono alternati, sono andati avanti per oltre un’ora. Purtroppo senza esito.

Illeso il padre

Il padre dell’uomo – sotto shock ma illeso – è stato fatto scendere dal cestello circa 40 minuti dopo il fatto: prima è stato necessario procedere al distacco della linea elettrica ed alla sua messa a terra.