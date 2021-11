Deruta, spaccia cocaina: arrestato 23enne albanese

La polizia di Perugia ha arrestato in flagranza di reato un 23enne albanese per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, cocaina, nel comune di Deruta. Le indagini degli agenti, concentrate nella media valle del Tevere, hanno permesso di individuare il ragazzo a bordo di un’auto, poi risultata intestata a un prestanome, mentre effettuava molteplici cessioni di cocaina a diversi consumatori.

Le perquisizioni e l’arresto

Dopo aver monitorato alcuni episodi di spaccio ed aver recuperato due dosi di cocaina, gli investigatori della squadra Mobile lo hanno bloccato in flagranza di reato di spaccio di una dose di cocaina ad un cittadino italiano. La perquisizione personale e quella nell’abitazione hanno consentito di trovare ulteriori 10 confezioni di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza, nonché la cifra di circa 2 mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. All’esito delle operazioni il 23enne è stato arrestato per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.