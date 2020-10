Perugia, anche il vescovo Salvi positivo

Dopo il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, anche il vescovo ausiliare della diocesi di Perugia – Città della Pieve, Marco Salvi, è stato trovato positivo al coronavirus.

Il cardinale Bassetti sta meglio

«Il cardinale Gualtiero Bassetti recita una nota – ha trascorso serenamente, nel suo appartamento in arcivescovado, la prima giornata da paziente positivo al Covid-19. Le sue condizioni generali di salute sono in miglioramento e non destano preoccupazione, come anche quelle del vescovo ausiliare monsignor Salvi, risultato positivo asintomatico e in quarantena».

Tanti messaggi di solidarietà

In queste ore stanno giungendo da tutta Italia numerosi attestati di affetto e vicinanza umana e spirituale al Cardinale, che ringrazia assicurando a tutti un ricordo nella preghiera. In modo particolare a quanti, come lui, stanno vivendo questa difficile prova. L’invito è a non rassegnarsi e a guardare con speranza alla Croce.

Bassetti trovato positivo al Covid giovedì