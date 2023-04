Dirigenti Terni: rinnovati incarichi ad interim a De Vincenzi, Grigioni e Bedini

di S.F.

Il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato. Tuttavia al momento non c’è traccia del Piao – Piano integrato di attività e organizzazione -, passaggio fondamentale in giunta per l’ingresso di nuove figure dirigenziali e allora ecco che a palazzo Spada è stato firmato il rinnovo degli incarichi aggiuntivi di dirigente ad interim per lo sviluppo economico in attesa del ritorno a Terni di Claudio Carbone.

CARBONE PRONTO AL RIENTRO

Fino a giugno 2023

Il decreto sindacale di mercoledì 5 aprile rinnova il conferimento degli incarichi ad interim ad Emanuela De Vincenzi, Paolo Grigioni e Claudio Bedini, i primi due già ‘caricati’ di ulteriore lavoro dal 5 luglio 2022 in seguito al trasferimento in comando a Treviso – sponda Inail – della dirigente Emanuela Barbon. Non cambia nulla rispetto alla situazione attuale, se non appunto il termine del 30 giugno 2023. Per la De Vincenzi, a capo della direzione Affari generali ed istituzionali, ci sarà ancora da fare anche per gli uffici agricoltura, marketing territoriale, turismo e grandi eventi; Grigioni, numero uno dell’Ambiente, continuerà a fare i conti con l’ufficio Suape, commercio, mercati e strutture mercatali; Bedini, ‘dominus’ dell’Urbanistica comunale, proseguirà l’attività inerente per l’ufficio sport.

CARBONE LASCIA DOPO MENO DI UN ANNO

Ancora interim



Chi invece ha un incarico aggiuntivo ad interim da due anni – il conferimento è del 12 aprile 2021 – è la dirigente all’istruzione Donatella Accardo, titolare in via temporanea anche del welfare. Nel corso del quinquennio a guida Leonardo Latini ci sono stati numerosi ingressi dirigenziali ed anche partenze: è il caso di Cristina Clementi, ora direttrice del Bur e dirigente in Regione (oltre ad essere segretaria verbalizzante della giunta Tesei), la già citata Barbon e lo stesso Carbone che, nel 2020, decise di tornare nel Lazio dopo meno di un anno a Terni. Per lui, salvo sorprese, il rientro è ormai atteso a stretto giro. Senza dimenticare chi ha lasciato per l’atteso pensionamento come nel caso di Renato Pierdonati e Mauro Manciucca.