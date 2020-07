Dirigenti Comune Terni Nuovo cambio in vista

di S.F.

La possibilità di avvicinarsi alla sua terra d’origine attraverso una vecchia procedura che lo aveva visto protagonista. A palazzo Spada ancora aria di saluti tra i dirigenti e questa volta – leggasi Mauro Manciucca – non c’entra nulla il pensionamento, si tratta di una scelta personale: Claudio Carbone, ufficialmente a capo della direzione attività finanziarie dal 20 dicembre dopo la vittoria nel concorso pubblico nell’estate 2019, è pronto a tornare nel Lazio. Per il Comune non proprio una buona notizia.

NOVEMBRE, SEMAFORO VERDE PER L’ASSUNZIONE

LA BARUFFA SUL RENDICONTO 2019

Il 52enne si era guadagnato il posto dirigenziale terminando al 1° posto davanti a Grazia Marcucci – ora in Provincia a Rieti, con lo scorrimento sarebbe lei ad essere chiamata in causa nei prossimi mesi -, Luca Leone e Michela Marchi. Poi il decreto del sindaco Leonardo Latini (13 dicembre) per l’incarico triennale e l’avvio del ‘pesante’ lavoro sulle attività finanziarie, con i bilanci da preparare e sviluppare durante il periodo del lockdown. Direzione stabilizzata e tutto liscio. E invece no. Carbone ha infatti partecipato alla selezione ‘per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di dirigente di area economico finanziaria’ dell’amministrazione di Cisterna di Latina. Segnale chiaro. Rientro in Ciociaria in vista per lui. E grana per palazzo Spada che, presumibilmente entro settembre, dovrà procedere con la sostituzione.



LA LETTERA DEL TESORIERE

«Precarietà del consuntivo è netta e chiara»

Intanto dopo il consiglio comunale di martedì è Francesco Filipponi (Pd) a tornare ad attaccare sul tema: «Gli ultimi accadimenti ed in particolare anche la lettera del tesoriere confermano le nostre posizioni già espresse in sede di esame del bilancio comunale 2019. L’anticipazione di tesoreria non poteva essere posta in capo all’Organismo straordinario di liquidazione, doveva essere mantenuto nel bilancio ordinario dell’ente. La maggioranza si aggrappa ad una corrispondenza con il Ministero senza però tenere conto delle norme, ovvero l’art. 255 del tuel e delle disposizioni in merito della legge di bilancio per il 2018, ma soprattutto senza tenere conto delle giurisprudenza delle corte dei conti regionali, tutta nella direzione da noi riportata. La precarietà del bilancio consuntivo 2019 – sottolinea il capogruppo Dem – è oggi ancora più netta e chiara soprattutto anche alla luce di nuovo materiale messo a disposizione dei consiglieri con ritardo. I revisori scrivono palesemente che in caso di risoluzione della controversia relativa alla anticipazione di tesoreria in favore del tesoriere, ciò comporterà un nuovo dissesto. Abbiamo evidenziato tutto questo con l’unico scopo di scongiurare nuove sciagure per i cittadini ternani, unici nostri punti di riferimento».