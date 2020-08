Una giornata di maltempo in Umbria. Queste le previsioni per le prossime ore che hanno portato la Protezione civile a lanciare l’allerta – gialla, come di consueto in queste circostanze – per domenica 30 agosto: su tutto il territorio segnalata la criticità ordinaria per il rischio idrogeologico, vento e temporali. In particolar modo è attesa la pioggia a partire dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio.

