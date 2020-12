Domenica di Natale senza acqua né riscaldamento

Un giorno intero senza acqua e senza riscaldamento, peraltro in giorni di festa, nei quali, causa restrizioni Covid, è persino vietato uscire. L’odissea, di cui dà notizia La Nazione, è stata vissuta domenica da molti residenti di Lama, nel tifernate, dove quasi tutto il paese è rimasto senza erogazione idrica dalle 8 del mattino per la rottura di una grossa conduttura idrica in via della Stazione.

Senza acqua e senza riscaldamenti centralizzati

La mancanza d’acqua non solo non faceva funzionare i sanitari, ma impediva anche il funzionamento del riscaldamento centralizzato, che funziona per l’appunto col passaggio di acqua calda. A dare l’allarme sono stati gli stessi residenti, che hanno notato la mancanza di acqua dai rubinetti e visto la strada completamente allagata. I tecnici di Umbra Acque, stando a quanto riporta il quotidiano, sono arrivati in tarda mattinata e hanno poi risolto il problema nel pomeriggio.