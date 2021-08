Don Vincenzo resta in carcere a Spoleto: respinta la sua istanza

Don Vincenzo Esposito resta in carcere, a Spoleto. Lo ha deciso il gip del tribunale di Palermo che ha rigettato l’istanza di scarcerazione avanzata dall’avvocato Renato Vazzana che difende il prete, per anni parroco a San Feliciano di Magione, arrestato lo scorso 3 agosto per prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico. La difesa aveva chiesto di far uscire l’indagato dalla cella per concedergli almeno gli arresti domiciliari nella canonica della frazione del Trasimeno. La richiesta del suo legale difensore è che ora don Vincenzo venga interrogato: passaggio che la difesa ritiene decisivo per chiarire molti aspetti della vicenda e ridimensionare la portata delle accuse. Il presule non risulta, al momento, sospeso dal proprio ruolo, nè dalla Diocesi né dal Vaticano. Il religioso 63enne era stato arrestato a seguito dell’indagine dei carabinieri di Termini Imerese e che, coordinata dalla procura di Palermo, avrebbe – fra le altre cose – fatto emergere i frequenti contatti telematici con alcuni minorenni che, dietro il pagamento di piccoli compensi e ricariche Poste Pay, si sarebbero denudati e avrebbero compiuto atti sessuali ‘a distanza’ per soddisfare le richieste del parroco. In carcere, oltre a don Vincenzo Esposito, c’era finita anche la madre di uno di questi minori, accusata non solo di essere a conoscenza della situazione, ma anche di aver ‘spinto’ il figlio e un suo amico a prostituirsi con il prete, dividendo poi le somme incassate.

