Dramma a Ellera: 16enne in fin di vita dopo la caduta da un capannone dismesso

Stava giocando sui tetti di un capannone, in zona Ellera di Corciano, all’interno della zona industriale, a due passi dai centri commerciali, quando è caduto giù rovinosamente. Gravissimo un 16enne perugino, trasportato martedì pomeriggio in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Cosa è successo

Sull’accaduto indaga la polizia di Stato, giunta sul posto con i vigili del fuoco di Perugia, che hanno collaborato con i sanitari per il recupero del ragazzo, caduto dopo un volo di almeno 5 metri. Probabile abbia ceduto un pezzo di lamiera, logorata dal tempo. A quanto pare non è la prima volta che dei ragazzi vengono visti intrufolarsi in quell’area.

Il luogo del dramma (video)

Ricoverato in neurochirurgia

Per il ragazzo gravissimi traumi al cranio e al torace. I medici del Santa Maria della Misericordia stanno facendo di tutto per salvarlo. È in coma. Intubato. Ricoverato in neurochirurga. Le sue condizioni sono disperate.