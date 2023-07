Droga: i carabinieri ‘bonificano’ i boschi fra Marmore e Piediluco. Arrestato spacciatore. Trovate armi da taglio

LE FOTO DEL BLITZ

Blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di Terni e del Gruppo forestale di Terni, martedì mattina, nelle zone boschive di Marmore e Piediluco, segnalate a più riprese dai residenti come piazze di spaccio e nascondigli per chi traffica con la droga. Con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Terni, di unità cinofile giunte da Santa Maria di Galeria (Roma) e dei militari dell’8° Reggimento Lazio, i carabinieri hanno circondato e rastrellato le aree in questione, individuando bivacchi e segni inequivocabili della ‘vitalità’ di quelle zone, fra residui di cibo, indumenti, escrementi. A Marmore è stato fermato un 25enne nordafricano, irregolare in Italia e senza fissa dimora, trovato con 45 grammi di cocaina suddivisi in dosi, due pezzi di hashish per un totale di 30 grammi, due bilancini e 290 euro in contanti. Durante il controllo della zona in cui è stato intercettato il soggetto – poi arrestato in flagrante – i militari dell’Arma hanno anche trovato e sequestrato una katana, coltelli e altri strumenti atti ad offendere. Nel corso del servizio i carabinieri hanno anche disfatto i bivacchi per evitare il reinsediamento – almeno a greve termine – di spacciatori nella zona, per garantire anche maggiore serenità ai residenti.