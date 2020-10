Due fratelli contro un albero, grave 20enne

Una vettura è andata addosso a un albero nella tarda serata di lunedì nel territorio comunale di Marsciano, lungo una strada periferica, dopo il bivio di San Biagio della Valle. A bordo c’erano due fratelli, maschio e femmina, di giovane età. Ad avere la peggio il ragazzo, poco più che ventenne, che è finito in ospedale in gravi condizioni con diverse fratture. Al momento non è stato diramato bollettino medico.

La dinamica

Stando a quanto abbiamo avuto modo di ricostruire, l’auto ha impattato con la fiancata sul tronco dell’albero, di grandi dimensioni. L’auto si è accartocciata, tanto che per liberare il ragazzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere con la cesoia e liberato il corpo con il divaricatore. Sul posto i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica, e l’ambulanza, che ha portato i feriti in ospedale, a Perugia.