Due luci nel cielo: sono Giove e Venere che danno spettacolo

Due luci ‘fisse’ nel cielo, mercoledì dopo il tramonto: questo lo spettacolo che ha attirato la curiosità di tanti, non solo in Umbria. C’è chi ha pensato a dei satelliti o a palloni sonda. Nulla di tutto ciò. A spiegarlo è Pierluigi Cox, presidente dell’Associazione Ternana Astrofili ‘Massimiliano Beltrame’: «Si tratta dei due pianeti Giove e Venere che oggi e domani sono in congiunzione stretta. Poi inizieranno ad allontanarsi. Le congiunzioni tra pianeti sono dei momenti in cui osservandoli in cielo, ci sembrano molto vicini tra loro. In realtà è soltanto un gioco prospettico. È una congiunzione molto appariscente e bella da osservare – prosegue Cox – in quanto Giove e Venere, dopo la luna e il sole, sono gli oggetti più brillanti visibili normalmente in cielo. Quello più luminoso è Venere, mentre l’altro è Giove. Se li si osserva con un telescopio o un binocolo si può notare che Giove è circondato da quattro stelline allineate che sono i suoi satelliti più luminosi. Congiunzioni come queste ci fanno capire molto bene il moto dei pianeti, in quanto già se li si osserva domani, si vedrà Venere spostata dall’altro lato rispetto a Giove, e a partire dal 3 marzo la si potrà osservare ogni giorno sempre più lontana».

Condividi questo articolo su