È in permesso premio e aggredisce cliente di un locale. Pena detentiva ripristinata

Era in permesso premio e ha pensato bene di aggredito un cliente di un esercizio pubblico. Risultato? Pena detentiva ripristinata e denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Con riaccompagnamento in carcere. Protagonista della vicenda un 41enne, denunciato dalla polizia di Stato di Perugia.

L’aggressione

La vittima ha riportato lesioni personali. Il 41enne, abituale frequentatore del locale, si è presentato dopo aver bevuto e armato di un taglierino: prima ha inveito contro i clienti, quindi si è procurato delle lesioni e infine ha aggredito una persona percuotendolo. Poi la fuga. A vuoto, perché è stato rintracciato in via Settevalli dagli agenti: «Dagli ulteriori approfondimenti, gli agenti accertavano che l’uomo era sottoposto a regime di detenzione ma stava usufruendo di un permesso premio». C’è il ripristino della pena detentiva.