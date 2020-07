E45, Montecastrilli: centra i cartelli stradali con l’auto

Incidente stradale intorno alle ore 19 di lunedì lungo la superstrada E45, direzione Perugia, all’altezza dello svincolo di Montecastrilli/Avigliano Umbro. Un uomo di 80 anni di Acquasparta (Terni) ha perso il controllo della Fiat 127 di cui era al volante ed è finito contro la cuspide delo svincolo, centrandola in pieno al pari dei cartelli segnaletici. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto all’ospedale di Terni in ‘codice verde’ per gli accertamenti del caso. A rilevare l’incidente ci hanno pensato gli agenti della polizia Stradale intervenuti sul posto.

Condividi questo articolo su