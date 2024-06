E45 San Gemini: auto contro guardrail ad Acquavogliera. Ferito il conducente

Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di giovedì all’uscita E45 di San Gemini/Acquavogliera. Il giovane conducente di una Nissan Juke, dopo essere uscito dalla superstrada, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato – cosciente – all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Disagi per il traffico in ragione dell’orario e del punto in cui il sinistro è avvenuto.

Condividi questo articolo su