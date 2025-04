Una delle ultime operazioni è stata condotta la scorsa settimana, nella periferia di Terni, dagli agenti dei nuclei radiomobile e di vigilanza ambientale della polizia Locale ternana: l’indagine ha portato alla segnalazione in prefettura di una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti.

Ma è stato, complessivamente, un aprile intenso per il personale del comando di corso del Popolo che ha controllato 5 mila veicoli, sottoposto 165 conducenti a test qualitativi per il controllo del tasso alcolemico, ritirato due patenti, denunciato altrettante persone per guida in stato di ebbrezza ed una per essersi messa al volante sotto l’effetto di stupefacenti. Ben 19 i veicoli sequestrati per mancanza dell’assicurazione Rca e 32 quelli sanzionati per mancanza della revisione. Inoltre la polizia commerciale, nell’ambito dei controlli notturni, ha sanzionato tre esercizi pubblici per musica oltre l’orario prescritto, mancanza dell’alcoltest e somministrazione di alcolici dopo le 3 di notte.

Rilevante anche il servizio della unità operativa guardaboschi: sono stati sottoposti a controllo due tagli boschivi di materiale legnatico, nonché effettuati controlli sui reimpianti sostitutivi in occasione di abbattimenti di essenze arboree tutelate da parte dei privati. Si è inoltre posta l’attenzione sulla presenza di processionarie, così come disposto dall’ordinanza sindacale 3453 del 2025, obbligando la rimozione di alcuni nidi da parte dei proprietari degli alberi. Contestualmente sono iniziati i controlli sul contenimento delle siepi spontanee e arbustive ai lati delle carreggiate, per evitarne il restringimento e l’occultamento della segnaletica, nonché sulla corretta cura del verde nei terreni privati per evitare inconvenienti igienico-sanitari e problemi di degrado urbano.

«La polizia Locale – afferma il vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore – grazie al rafforzamento dell’organico voluto da questa amministrazione, sta ottenendo risultati consistenti nell’ambito della sicurezza e del decoro urbano. Massiccia è stata la presenza durante le festività pasquali, a partire dalle processioni del venerdì Santo, nonché la presenza assicurata nelle zone turistiche e sulle principali vie di scorrimento, con pattuglie dedicate anche ai controlli di polizia stradale. Nei due giorni di festività sono stati presenti sul territorio 54 operatori di polizia Locale, oltre a 16 addetti alla infortunistica stradale mentre 16 sono state le unità impiegate nella centrale operativa con attività specifica dedicata anche alla visione delle telecamere di videosorveglianza».