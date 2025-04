Tragico incidente stradale nella prima mattinata di venerdì – intorno alle ore 7.30 – lungo la superstrada E45, nei pressi di Pierantonio (Umbertide), in provincia di Perugia. Una donna di 77 anni di Ravenna, al volante di una Fiat Panda, ha perso la vita dopo essere finita con l’auto fuori strada e quindi in una scarpata, mentre procedeva in direzione Perugia.

Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana: saranno gli esami medico legali a chiarire se sia stato causato dal sinistro o da un malore che potrebbe averla colpita, facendole perdere il controllo del veicolo. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla polizia Stradale, con il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale Anas. Il tratto stradale è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni: intorno alle ore 12.30 Anas ha comunicato l’avvenuta riapertura con la viabilità tornata a scorrere regolarmente.