Agli inquirenti aveva dichiarato di aver gettato il telefono cellulare di Ilaria Sula in un tombino nei pressi di piazza Monte Gennaro, a Roma. Ora quel cellulare, che molto può dire su come siano andate realmente le cose, è stato ritrovato. Ed era nella casa di Mark Samson, in via Homs a Roma, quella dove il 23enne ha ucciso l’ex fidanzata, studentessa 22enne di Terni.

Il dispositivo è stato trovato dagli agenti della squadra Mobile di Roma lo scorso 18 aprile sotto il materasso della camera da letto dei genitori di Mark Samson. Decisive – riporta l’Ansa – le indicazioni fornite dall’indagato nella confessione resa ai suoi avvocati difensori, in cui avrebbe affermato di averlo affidato alla madre, Nors Man Lapaz, dopo il delitto e che quest’ultima, indagata per concorso in occultamento di cadavere, si sarebbe occupata di nasconderlo. Contestualmente, la procura della Repubblica di Roma ha disposto la copia forense dei contenuti del telefono per procedere ad un’analisi dettagliata. Per ricostruire la verità dei fatti.

Il 23enne si trova in carcere, a Regina Coeli, indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. A breve potrebbe riferire altri dettagli in un interrogatorio chiesto ai magistrati che, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno lavorando per fare piena luce sul delitto. Comprese eventuali responsabilità di terze persone. Circa il telefono di Ilaria Sula, Mark Samson lo aveva utilizzato anche nelle ore successive il delitto, per postare sui social con i suoi profili e far credere a familiari e amici della ragazza che stava bene e che si era allontanata temporaneamente da Roma.

CONTENUTI CORRELATI

VIDEO