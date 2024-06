E45 San Gemini: tamponamento coinvolge tre auto

Incidente strdaale nel pomeriggio di giovedì lungo la superstrada E45 a San Gemini, poco prima della galleria Collecapretto in direzione Perugia. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture che – secondo quanto risulta – non avrebbe fortunatamente causato feriti gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Stradale del distaccamento di Todi. Fisiologici i disagi per la viabilità con code e rallentamenti.

