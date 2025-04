Una lite sfociata in accoltellamento è accaduta nella tarda serata di sabato in via Marconi a Perugia – zona ‘Tre Archi’ – ed ha visto l’intervento, sul posto, di operatori del 118 e carabinieri per le indagini del caso. I feriti sono due cittadini bengalesi di 23 e 38 anni di età, a seguito – è la prima ricostruzione – di una lite scoppiata a bordo di un autobus della linea ‘A’ che conduce dalla stazione ferroviaria di Fontivegge al centro storico di Perugia.

La lite avrebbe riguardato i cittadini bengalesi ed almeno due persone di origini nordafricane. Lite, poi, degenerata alla fermata di piazza Partigiani, con i due uomini del Bangladesh feriti con un’arma da taglio – in modo non grave – da un soggetto del gruppo ‘rivale’.I due sono stati condotti in ospedale per le cure del caso e le indagini proseguono per comprendere cause e dinamica del fatto di sangue.