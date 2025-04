Una lite per motivi banali fra due ragazzine, diventata rissa a seguito dell’intervento di familiari per ciascuna delle minorenni. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica – il giorno di Pasqua – a Foligno, in via dei Mille, a ridosso del luna park. A riferire l’episodio è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo di Giovanni Camirri. Sette in tutto le persone, due minori e cinque maggiorenni, denunciate per rissa aggravata alle rispettive procure.

In pratica, secondo quanto riportato dal quotidiano, le due giovanissime – di età compresa fra 14 e 17 anni – hanno iniziato a litigare animatamente. Poi ciascuna ha avvertito i propri familiari e, poco dopo, la zona è stata raggiunta da altre cinque persone, tre per una minore e due per l’altra. Dalle parole, di fronte a decine di testimoni, si è presto passati ai fatti, fra schiaffi e pugni.

L’intervento della polizia di Stato di Foligno è servito a riportare la calma e ha rappresentato l’avvio delle prime indagini, con i sette coinvolti nei fatti che sono stati sentiti presso il commissariato folignate. La denuncia è scattata per tutti e ora spetterà alle autorità giudiziarie – la procura presso il tribunale dei minorenni di Perugia e quella ordinaria di Spoleto – ricostruire il tutto e muovere le eventuali contestazioni.

In termini di conseguenze fisiche per i coinvolti, una minore è stata medicata al pronto soccorso di Foligno con una prognosi di 5 giorni, mentre una donna si è vista attribuire una prognosi di 15 giorni a seguito delle lesioni riportate. Il fatto ha destato particolare apprensione visto il contesto, molto frequentato anche nel giorno di Pasqua. Anche il traffico ha risentito di ciò che stava avvenendo, con rallentamenti e numerosi curiosi che hanno assistito alla scena.