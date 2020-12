Schianto a Balanzano: superstrada bloccata

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la superstrada E45, a Perugia, all’altezza dello svincolo di Balanzano in direzione Perugia. Non ci sono gravi conseguenze per gli occupanti, ma sono gravissime quelle per la viabilità, visto che la E45 è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

I consigli per la viabilità

L’impatto fra due veicoli è avvenuto infatti nel punto in cui sono in corso dei lavori da parte di Anas che circa un mese fa ha chiuso lo svincolo. Obbligata l’uscita a Montebello (per chi viaggia in direzione Perugia) ed a Ponte San Giovanni (direzione Terni). Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale perugina. Fortunatamente non risultano conseguenze gravi per i coinvolti.

E45 bloccata in entrambi i senti: il video