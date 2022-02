E45: schianto a Fratta Todina. Donna 59enne in prognosi riservata

Tamponamento tra due veicoli con tre persone ferite, domenica pomeriggio lungo la superstrada E45, all’altezza di Fratta Todina (Perugia). Tre i feriti, uno dei quali in prognosi riservata.

Una donna estratta dalle lamiere

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori e Anas per la gestione della viabilità ed il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Per consentire le operazioni, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord verso Ravenna.

Due feriti a Pantalla uno a Perugia

«Nell’incidente di oggi lungo la E45, uscita Fratta Todina, due persone sono state trasportate in ‘codice giallo’ all’ospedale di Pantalla mentre un terzo ferito è stato trasportato all’ospedale di Perugia. Si tratta di una donna di 59 anni ricoverata con prognosi riservata», lo specifica una nota dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’.