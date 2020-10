E45, schianto a Todi: ferite quattro persone

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì lungo la superstrada E45, direzione nord, nei pressi dello svincolo Todi-San Damiano, in provincia di Perugia. Un’autovettura con a bordo quattro persone – una famiglia di origine marocchina – ha sbandato finendo contro un autoarticolato. Ferite tutte e quattro le persone a bordo dell’auto, due trasportate in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia e due in ‘codie giallo’ a quello di Pantalla-Media Valle del Tevere. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 – due ambulanze da Pantalla, una da Todi ed una da Avigliano Umbro -, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia Stradale per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica.

Condividi questo articolo su