E45, schianto notturno con tre veicoli coinvolti: ferita 23enne

Brutto incidente ma senza gravi conseguenze nella notte tra venerdì e sabato (intorno alle 3.15) lungo la E45 tra Casalina e Ripabianca, in direzione sud. Un’auto condotta da una donna ha perso il controllo mentre procedeva in direzione sud: tanto spavento e danni, ma la giovane – una 23enne – non è in gravi condizioni. Nel sinistro sono poi rimasti coinvolti altri due veicoli. Per lei la nottata è proseguita in ospedale, dove è stata trasferita in codice giallo, per le cure del caso. Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Todi e gli operatori sanitari del 118.

