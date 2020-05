E45, semirimorchio in fiamme: traffico bloccato

Mezzo pesante in fiamme nella tarda mattinata di giovedì lungo la E45, in provincia di Perugia, fra gli svincoli di San Maetino in Campo e Montebello. A prendere fuoco è stato un semirimorchio che trasportava breccino. Le fiamme, che hanno distrutto il mezzo, si sono propagate anche ad alcune sterpaglie lungo la superstrada. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Perugia unitamente agli agenti della polizia Stradale. Il traffico è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

