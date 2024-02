Elezioni amministrative e regionali: focus di ‘Nero su Bianco’

‘In cammino verso le elezioni amministrative regionali, comunali e terzo mandato’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 6 febbraio alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it).

Mancano meno di quattro mesi dal voto amministrativo per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Perugia. Le elezioni regionali si terranno invece nell’autunno 2024. Il quadro generale prendere forma in maniera più stabile e consolidata. Se le trattative andranno nella direzione imboccata, a contendersi la poltrona di primo cittadino del capoluogo umbro saranno due donne: Margherita Scoccia per il centrodestra e Vittoria Ferdinandi per il centrosinistra. Ospiti in studio: Andrea Fora (consigliere regionale), Giacomo Leonelli (segretario regionale Azione e candidato sindaco a Perugia),

Francesca Tizi (consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Perugia) e Giacomo Chiodini (sindaco di Magione). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

