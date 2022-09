Confronto a Terni, mercoledì pomeriggio all’hotel Garden, sulle proposte di Fratelli d’Italia per l’economia nazionale. Ospite, una figura di spicco di FdI come Guido Crosetto. L’evento, organizzato dal dipartimento regionale FdI per le attività produttive, ha visto la presenza di rappresentanti di associazioni di categoria e operatori di settore.

