Elezioni, Bandecchi inaugura il comitato elettorale – Immagini

Dalla presentazione a palazzo Spada all’inaugurazione del comitato elettorale in via Goldoni. Nel pomeriggio di venerdì anche Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare – i candidati a sindaco Claudio Fiorelli del Terzo Polo e Josè Maria Kenny del Pd lo hanno fatto nei giorni scorsi, Orlando Masselli per il centrodestra nella giornata odierna – ha inaugurato formalmente il comitato elettorale in vista delle amministrative di maggio. Quattro le liste che lo sostengono. «Non mi sarei mai aspettato di vedere tante persone solo perché stiamo iniziando la campagna elettorale. Sono colpito», le prime parole dell’imprenditore livornese. Tra i curiosi – con tanto di scatto ai presenti – anche il consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti.

TUTTO SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 A TERNI